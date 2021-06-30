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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف فريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، تفاصيل العثور على مواطن متوفى، بالقرب من قرية الخدايج، غرب محافظة الحائط.
وقال فريق فزعة الشمال في تغريدة عبر تويتر: “تم العثور صباح اليوم على المفقود، ناصر خليف الرشيدي، الذي وافاه الأجل المحتوم، على أثر عطش وتعب بعد فقدانه داخل حرّة الحرّة، بالقرب من قرية الخدايج غرب الحائط”.
وكانت البداية عندما قال فريق الإنقاذ التطوعي: “بحمد الله تم العثور على المفقود عادل، وهو بصحة جيدة، ولازال البحث مستمراً عن المفقود”ناصر” وتم تحديد منطقة البحث غرب من مشيوية المنعضة”.
والجدير بالذكر أن مواطنان تربطهما صلة قرابة، خرجا يوم الأحد الماضي للتنزه، إلا أنهما تاها داخل حرّة الحرّة، فأبلغا ذويهما بذلك، وباشرت الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ والبحث التطوعية وعدد من المواطنين، عملية البحث عنهما.
وتم العثور في البداية على المواطن عادل داخل السيارة، وتم نقله إلى مستشفى الحائط لتلقي العلاج، بينما عثر على ناصر خليف الرشيدي، بعيدًا عن السيارة، بعدما خرج للبحث عن المساعدة، ولكنه توفى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل العثور مواطن وآخر متوفى بعد أن ضلّا طريقهما داخل حرّة الحرّة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.