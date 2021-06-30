تراند الفن: خميس مشيط.. ضبط 37 ألف عبوة دوائية وتجميلية مخزّنة في سكن عمالة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:10 مساءً - ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط نحو 37 ألف عبوة من المنتجات الدوائية والطبية والتجميلية ومبيدات الصحة العامة مخزّنة بطريقة غير نظامية وفي ظروف غير ملائمة في سكن خاص بالعمالة الوافدة في خميس مشيط.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء عمليات الرصد والتقصي بمنطقة عسير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، تم ضبط الكميات المخزّنة بطريقة غير مناسبة لظروف ومكان التخزين التي تؤثر على سلامة وجودة المنتجات والمستهلك، إضافةً إلى وجود منتجات غير مسجلة لدى “الهيئة”.

وأشارت إلى أن العمالة الوافدة استغلّت السكن الخاص وحوّلته إلى مستودعٍ ومركز لتوزيع المنتجات بشكل مباشر عن طريق مندوبين، كما جرى تحريز كامل الكميات المضبوطة بالموقع للتأكد من سلامتها.

وتستكمل “الهيئة” الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة لتطبيق اللوائح الخاصة بالمستحضرات الدوائية والتجميلية ومبيدات الصحة العامة.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمنّي” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

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