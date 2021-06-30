تراند الفن: خبر سار.. هذه اللقاحات تحميك من فيروس كورونا مدى الحياة!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:10 مساءً - صحيفة المرصد: أوضحت دراسة حديثة أن لقاحي “فايزر” وشريكتها “بيونيك” إضافة إلى “موديرنا” قد يوفران حماية من فيروس كورونا لسنوات أو حتى مدى الحياة.

وأشارت دراسة أميركية إلى أن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات الحمض النووي (mRNA) قد لا يحتاجون إلى جرعات إضافية معززة، طالما أن الفيروس والسلالات الجديدة منه لا تتطور كثيراً.

وقال علي اليبيدي، المشرف على الدراسة والأستاذ المساعد في جامعة واشنطن في سانت لويس: “إنها علامة جيدة على مدى استدامة مناعتنا باستخدام هذا اللقاح”، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأبان أن الخلايا المناعية التي تتعرف على الفيروس بقيت في أجساد أشخاص تعافوا من كورونا لمدة ثمانية أشهر على الأقل بعد الإصابة، فيما أوضحت دراسة أجراها فريق آخر إلى أن ما يسمى بخلايا الذاكرة “B” تستمر في النضج وتقوى لمدة عام على الأقل بعد الإصابة.

وأكد العلماء في الدراسة الجديدة أن تستمر المناعة لسنوات، وربما مدى الحياة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتم تطعيمهم لاحقاً، لكن لم يتضح لهم ما إذا كان التطعيم وحده قد يكون له هذا التأثير طويل الأمد على غرار من أصيبوا بالمرض من قبل.