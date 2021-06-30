تراند الفن: مصر.. شاهد: كاميرا توثق لحظة تحرش موظف بطفلة داخل مكتبه بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:10 مساءً - أدمن ‏36 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد: وثقت إحدى كاميرات المراقبة، واقعة تحرش موظف مصري بطفلة داخل مكتبه بالجيزة. وأظهر الفيديو المتداول لواقعة التحرش، الطفلة تحاول إبعاد المتحرش عنها داخل زاوية من مكتبه. وأثار فيديو التحرش موجة من الجدل الواسع في مصر، بسبب تكرار مثل هذه الحوادث في الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بالقبض على المتحرش وتوقيع عقوبة رادعة بحقه.

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