تراند الفن: «السديس» يدشن خطة رئاسة شؤون الحرمين التشغيلية لحج 1442

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:10 مساءً -

تواصل – فريق التحرير:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، خطة رئاسة شؤون الحرمين التشغيلية لحج 1442.

وأوضح أنه تم تخصيص 25 مسارا للطواف في الحرم المكي خلال موسم حج هذا العام، مؤكدا أن رئاسة شؤون الحرمين تستعد بقوى عاملة تصل لأكثر من ١٠ آلاف موظف لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الشيخ السديس، خلال المؤتمر الصحفي: “استعدت الرئاسة لهذا الموسم المبارك بما يقارب (10) آلاف من القوى العاملة، المؤهلة والمدربة لخدمة الحجاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضمن خطة الرئاسة المواكبة للنقلات النوعية في مجال رقمنة الأعمال، حرصت الرئاسة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية”.

وأشار إلى استمرار ترجمة خطبة عرفة لـ10 لغات عالمية لخدمة المسلمين.

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