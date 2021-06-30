تراند الفن: شاهد: أول تعليق من والد الشهيد “الرشيدي” بعد تنفيذ حكم القتل في الداعشي “العطوي”

صحيفة المرصد : نقلت قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، مشاعر أسرة الشهيد عبدالله بن ناصر الرشيدي ببريدة، بعد تنفيذ حكم القتل بحق الداعشي هايل بن زعل بن محمد العطوي، الذي قتل ابنهم غدراً.

وقال ناصر الرشيدي، والد الشهيد عبدالله: ” والله حنا ارتحنا اليوم وجزاكم الله خير، والحمد لله على قضائه”.

وأضاف الرشيدي وهو يحاول تمالك نفسه من البكاء : ” أن والدة الشهيد استقبلت خبر القصاص بارتياح كبير، وهي بحالة طيبة”.



