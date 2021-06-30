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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:10 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أكد فيها “عدم توريطها في شيء” من المشروعات التي لا تستطيع الحكومة تنفيذها.
وقال السيسي خلال كلمته على هامش تفقده الآلات والمعدات المشاركة في مبادرة تطوير الريف المصري تعليقه على مرض الضمور العضلي: “لم نصم آذاننا عن أبنائنا بل حرصنا على توفير الرعاية الكاملة لهم، كما اتفقنا مع شركات الأدوية المعنية لتوفير الأدوية اللازمة للأطفال، كما ندرس إمكانية فحص الأطفال في مبادرة طبية كما هو الحال في فحص السمع والقوقعة”، بحسب الوطن المصرية.
وأضاف: “ربنا وفقنا ونجحنا فيه، وزي ما احنا الدولة، حكومة ووزارة الصحة والمالية، كل ده تصدي، بردو إحنا كمواطنين وشعب بردو، وكل طفل، وهو مش عددهم كبير، نفحصه”.
ووجه حديثه لوزيرة الصحة المصرية قائلا: “مش عاوز أقول حاجة للدكتورة هالة زايد وأورطها، مش عاوز أورطك في حاجة ونقول حاجة منقدرش نعملها”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيسي لوزيرة الصحة: مش عاوز أورطك في حاجة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.