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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:10 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إطلاق مشروع “مشتقات البلازما” كان حلمه منذ كان وزيرا للدفاع، ولم يتحقق طوال 7 سنوات.
وأوضح السيسي خلال تفقده اليوم الأربعاء للمعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، أنه “لم ييأس، وقامت الدولة بالتحرك، وسيتم افتتاح المصنع خلال سنة ونصف”.
وأضاف: “عدد من الدول مقدرتش تدخل في تصنيع مشتقات البلازما”، مشيرا إلى أن تأخر الدخول فيه بسبب “سمعة فيروس سي”، لكن مصر نجحت في القضاء على “فيروس سي” بوثيقة من منظمة الصحة العالمية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “السيسي” يكشف عن حلم راوده في منصب وزير الدفاع واستطاع تحقيقه بعد رئاسته لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.