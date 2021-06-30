تراند الفن: “السيسي” يكشف عن حلم راوده في منصب وزير الدفاع واستطاع تحقيقه بعد رئاسته لمصر

صحيفة المرصد: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إطلاق مشروع “مشتقات البلازما” كان حلمه منذ كان وزيرا للدفاع، ولم يتحقق طوال 7 سنوات.

وأوضح السيسي خلال تفقده اليوم الأربعاء للمعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، أنه “لم ييأس، وقامت الدولة بالتحرك، وسيتم افتتاح المصنع خلال سنة ونصف”.

وأضاف: “عدد من الدول مقدرتش تدخل في تصنيع مشتقات البلازما”، مشيرا إلى أن تأخر الدخول فيه بسبب “سمعة فيروس سي”، لكن مصر نجحت في القضاء على “فيروس سي” بوثيقة من منظمة الصحة العالمية.