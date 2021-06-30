تراند الفن: «البنك المركزي» يصدر ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:10 مساءً - أصدر البنك المركزي السعودي ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء، التي تهدف إلى تنظيم آلية إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي، وإتاحة التغطيات التأمينية المناسبة بتكلفة منخفضة، وذلك في خطوة تأتي انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار مناسبة.

وأوضح البنك المركزي أن أوعية مخاطر التأمين الصحي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توفر إمكانية الحصول على أفضل التغطيات التأمينية والأسعار في ظل تنظيمات واشتراطات محددة تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة، كما تسمح هذه الضوابط لوسطاء التأمين المرخص لهم من قِبل البنك المركزي بإنشاء وإدارة هذا الوعاء بالشكل المطلوب، بناءً على إمكانية الوسيط في التفاوض مع شركات التأمين نيابةً عن المؤمن لهم، بما يحقق حصول كل صاحب عمل على التغطية التأمينية المناسبة ووفقاً لمتطلباته.

ويأتي إصدار هذه الضوابط ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية إلى ضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من التغطية التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي لآلية إنشاء وإدارة الوسيط لوعاء المخاطر، وتنظيم العلاقة ما بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبين الوسيط وشركة التأمين. وقد عرض في وقت سابق هذه الضوابط على العموم والمختصين والمهتمين؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط.

وثمن البنك المركزي السعودي الجهود المبذولة، والتعاون المستمر المقدم من قبل الجهات ذات العلاقة، التي أبرزها: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث عُمل على الضوابط بالتنسيق معها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.