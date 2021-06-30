نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم 30 يونيو حتي 6 يوليو علي الإلكترونيات والمنتجات الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، هذا الأسبوع تقدم أسواق العثيم أقوي التخفيضات والخصومات وقسائم شراء فورية هدية لجميع مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها. كما أنها فرصة الواجب علي الجميع أستغلالها لتوفير الكثير من التكلفة. والحصول علي جميع مستلزمات المنزل من لحوم وخضروات وفاكهة وحلويات شرقية وغربية بخصومات تصل حتي 50% علي جميع المنتجات. وذلك بمناسبة أقتراب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. تحت شعار (مقاضيك الشهرية من الأخر… يابلاش). اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض من خلال موقعكم المفضل ( ثقفني ) أقوي خصومات سوبر ماركت العثيم علي الإلكترونيات والمنتجات الطازجة والحلويات الشرقية والغربية والمعلبات فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم الأسبوعية علي الإلكترونيات

تقدم أسواق العثيم هذا الأسبوع بروشور مخصص للإلكترونيات فقط بخصومات هائلة علي شاشات التلفاز. كما أيضا خصومات علي جوالات ومبردات ماء وهذه الإلكترونيات كالتالي:

جوال سامسونج a02s ذاكرة عشوائية 3 جيجا رام و64 جيجا سعة داخلية بسعر لا يفوتك 435 ريال سعودي فقط.

هاتف vivo y20s سعة داخلية 128 جيجا و8 جيجا ذاكرة عشوائية بسعر 795 ريال سعودي.

جوال شاومي a9 سعة داخلية 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 2 جيجا بسعر 369 ريال سعودي.

كما أيضا تقدم عروض العثيم اليوم شاشة امبيكس led smart بدقة 1080 58 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي.

شاشة امبيكس led smart بدقة 1080 58 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي. أرو شاشة led سمارت 65 بوصة بدقة 1080 بسعر 1929 ريال سعودي.

شاشة امبيكس سمارت 43 بوصة بدقة 1080 بسعر 969 ريال سعودي.

كما أيضا خصم خاص علي مبرد مياه حار وبارد بسعر 299 ريال سعودي.

تكييف صحراوي كليكون بريسا بسعر 289 ريال سعودي.

خصومات العثيم ماركت علي الفاكهة الطازجة

تحت شعار ( برد صيفك ) تقدم عروض العثيم علي مجموعة كبيرة من الفاكهة الطازجة درجة ممتازة وهي كالتالي:

كيلو برتقال للعصير بسعر 2.95 ريال سعودي.

حبة واحدة أناناس بسعر 6.95 ريال سعودي.

سعر كيلو كلمتينا 5.95 ريال سعودي.

عروض العثيم علي ليمون فيتنامي سعر الكيلو 5.45 ريال سعودي.

علي ليمون فيتنامي سعر الكيلو 5.45 ريال سعودي. سعر علبة خوخ فاخر 7.95 ريال سعودي.

عنب أبيض سعر العلبة 2.95 ريال سعودي.

كمثري روز ماري سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

خوخ سكري سعر العلبة 6.95 ريال سعودي.

كما أيضا تقدم أسواق العثيم سلة تفاح أخضر بسعر 6.95 ريال سعودي.

سلة تفاح أخضر بسعر 6.95 ريال سعودي. سعر كيلو شمام أصفر 2.25 ريال سعودي.

كما أيضا خصم علي قرع عسل سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية علي المخبوزات والحلويات

كما نعلم جميعا أن منتجات العثيم ماركت فاخرة وممتازة حيث يتم عمل الحلويات والمخبوزات من دقيق عالي الجودة. اليوم سوف نستعرض أيضا الحلويات والمخبوزات داخل سوبر ماركت العثيم في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

تورتة كرنفال بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 65 ريال سعودي.

4 حبة دونات فانسي سعر العلبة 6.95 ريال سعودي.

كما يقدم خصم علي معمول بالتمر سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي.

سعر كيلو مشبك بالعسل 14.95 ريال سعودي.

كما أيضا خصومات علي معجنات مشكلة سعر الكيلو 27.45 ريال سعودي.

خبز أبيض بسعر 3.25 ريال سعودي.

كما أيضا هنا خصم لا يفوت علي بسبوسة بالمكسرات دوبلكس سعر العلبة الوسط 19.50 ريال سعودي. والعلبة الكبيرة بسعر 29.95 ريال سعودي. عرض لا يفوتك من عروض العثيم اليوم.

اليوم. كما يوجد 450 جرام معمول أساور بالبر بسعر 9.95 ريال سعودي.

400 جرام قرص عقيل سعر العلبة 9.95 ريال سعودي.

عزيزي القارئ زائر موقعنا المفضل (ثقفني) لقد أستعرضنا اليوم عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية. من اليوم 30 يونيو وحتي 6 يوليو. وأقوى الخصومات علي الإلكترونيات والفاكهة والحلويات الطازجة من أسواق العثيم. بمناسبة أقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. شعار الخصومات (مقاضيك الشهرية من الأخر….يابلاش). نتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة لكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.