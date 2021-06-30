تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. وصفقة خاصة على سهم شركة بأكثر من 101 مليون ريال

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد – واس : أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضاً 12.23 نقطة، عند مستوى 10984.15 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11مليار ريال. وتمت اليوم الأربعاء، صفقة خاصة في السوق السعودي على “أرامكو السعودية” بقيمة بلغت 101.8 مليون ريال، على 2900000 سهماً. وفيما يلي تفاصيل الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً، وكذلك الأسهم الأكثر والأقل نشاطاً في تداول اليوم الأربعاء :

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