تراند الفن: شقيق مفقود حي قويزة بجدة يكشف تفاصيل تغيبه وحالته الصحية!

صحيفة المرصد: تواصل الأجهزة الأمنية بحثها عن سلمان بخش (30 عاماً) باكستاني الجنسية، تغيّب من حي قويزة بمحافظة جدة الثلاثاء 22 رمضان الماضي، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وبحسب “سبق”، قال شقيقه فيصل بخش: إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية، وتسجيل بلاغ بذلك في 29 رمضان. وأضاف: تم البحث عنه في المستشفيات، ولم يتم العثور عليه.

وأوضح فيصل أن شقيقه يحمل إقامة نظامية، ولا يعاني من أي أمراض.