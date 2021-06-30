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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:10 مساءً - أدمن 35 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : أوضح مسؤول بمركز الالتزام البيئي أن الأنشطة المستثناة من لائحة الضوضاء، تنقسم إلى نوعين : مؤقتة ودائمة مشيراً إلى أن الاستثناءات المؤقتة تكون في أي نشاط خارج ما حددته اللائحة.
وقال أنور المهدي في حديثه لبرنامج “الشارع السعودي” : “النشاط الذي حدد باستثناءات دائمة من ضمن اللائحة وسمي له جدول تصحيحي هو نشاط الإنشاءات والبناء حيث يسمح لها بتجاوز مقدار 10 ديسبل في فترة زمنية لا تتجاوز الساعتين و5 ديسبل لا تتجاوز 8 ساعات”.
أما بخصوص أعمال البناء تدخل في لائحة الضوضاء، والتي حددت فترة زمنية لهذا العمل ابتداءً من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساءً، وفقاً لجدول التصحيح.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. تعرف على الأنشطة المستثناة من لائحة الضوضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.