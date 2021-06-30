تراند الفن: “عبدالعزيز بن فهد” يمازح خاله “الوليد بن إبراهيم” : “الله يفكك من ذا إن بي سي”

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للأمير عبد العزيز بن فهد، في جلسة مع خاله الوليد بن إبراهيم.

وخلال الجلسه مازح عبدالعزيز بن فهد خاله قائلاً : ” الله يفكك من ذا إن بي سي” -قناة “إم بي سي”-.

والوليد بن إبراهيم هو مالك مجموعة MBC، وهو إعلامي درس وتأهل في هذا المجال في الولايات المتحدة، أسس في بداية الثمانينيات شركة آرا للإنتاج وتطورت أعماله في هذا المجال بشكل كبير.