تراند الفن: «الصحة»: إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا لفئة الـ50 عاماً فأكثر عبر «صحتي»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:10 مساءً - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من سن 50 عاما «هجري»، فما أكثر.

وأوضحت الوزارة عبر “تويتر” أن الحصول على الجرعة الثانية يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن الحماية من الإصابة بمضاعفات كورونا تصل إلى أكثر من ٩٠٪ بإذن الله من خلال أخذ لقاح كورونا.

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