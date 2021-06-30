تراند الفن: شاهد: الجمارك تشتبه في شحنة برتقال بميناء جدة .. وعند تفتيشها كانت المفاجأة!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏28 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (4.540.000) حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء. تفصيلاً، أوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة كراتين من “البرتقال”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال. وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.

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