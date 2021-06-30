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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت مصادر أمنية أن التحقيق لمعرفة من نشر فيديو فضيحة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك مع مساعدته، سهل جدا.
وبحسب “العربية”، أوضحت أن جميع الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة كاميرات المراقبة (CCTV) حققّ معهم، وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية اليوم الأربعاء.
وقال مصدر في شركة أمن بإحدى المرافق الحكومية، إنه “من السهل جدا العثور على من سرّب الفيديو لأن جميع الموظفين الذين وصلوا إليه على الأنظمة الداخلية تركوا أثراً رقمياً”.
وأضاف: “يمكنك أن ترى كل من اطلع على أي ملف رقمي”. وتابع “سيستغرق الأمر حوالي عشر دقائق لمعرفة من سرب المقطع . . فهذا أسهل استفسار عن التسريب في التاريخ”.
إلى ذلك، حصلت “تايمز” على وثائق تكشف أن الشركة التي تمّ التعاقد معها لإدارة الأمن في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية هي Emcor UK.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: من سرب الفيديو الفاضح لوزير الصحة البريطاني ومساعدته؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.