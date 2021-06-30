تراند الفن: من سرب الفيديو الفاضح لوزير الصحة البريطاني ومساعدته؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت مصادر أمنية أن التحقيق لمعرفة من نشر فيديو فضيحة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك مع مساعدته، سهل جدا.

وبحسب “العربية”، أوضحت أن جميع الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة كاميرات المراقبة (CCTV) حققّ معهم، وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية اليوم الأربعاء.

وقال مصدر في شركة أمن بإحدى المرافق الحكومية، إنه “من السهل جدا العثور على من سرّب الفيديو لأن جميع الموظفين الذين وصلوا إليه على الأنظمة الداخلية تركوا أثراً رقمياً”.

وأضاف: “يمكنك أن ترى كل من اطلع على أي ملف رقمي”. وتابع “سيستغرق الأمر حوالي عشر دقائق لمعرفة من سرب المقطع . . فهذا أسهل استفسار عن التسريب في التاريخ”.

إلى ذلك، حصلت “تايمز” على وثائق تكشف أن الشركة التي تمّ التعاقد معها لإدارة الأمن في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية هي Emcor UK.