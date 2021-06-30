تراند الفن: شاهد: صورة نادرة للملك خالد بن عبدالعزيز خلال زيارته لقطر.. والكشف عن مناسبتها وموعد التقاطها!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏58 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: أظهرت صورة نادرة، الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- أثناء زيارته إلى قطر لحضور كأس الخليج الرابعة سنة 1976م. وظهر في الصورة النادرة، الملك خالد عند وصوله إلى الدوحة؛ حيث كان في استقباله أمير قطر حينذاك، الشيخ خليفة بن حمد، رحمه الله. ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس الخليج الرابعة في دولة قطر، أقيمت من 25 مارس 1976 إلى تاريخ 15 أبريل 1976، حيث شارك في هذه الدورة لأول مرة منتخب العراق لكرة القدم، ليرتفع بذلك عدد الفرق المشاركة في كأس الخليج إلى سبعة دول.

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