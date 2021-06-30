تراند الفن: برايتوايت على رادار فالنسيا وصفقة تبادلية محتملة مع برشلونة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي فالنسيا في الحصول على خدمات الدنماركي مارتن برايثوايت، مهاجم فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن بوردلاس، المدير الفني لفريق فالنسيا، معجب للغاية بالمهاجم الدنماركي، ويرغب في الحصول عليه في ظل خروجه من حسابات رونالد كومان، المدير الفني للبلوجرانا.

وألمحت الصحيفة إلى احتمالية وجود صفقة تبادلية بين الفريقين، في ظل رغبة خوان لابورتا، رئيس النادي، في الحصول على جايا من صفوف الخفافيش.

ويوجد برايثوايت في الوقت الحالي رفقة منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة منتخب التشيك في دور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

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