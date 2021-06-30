تراند الفن: وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضح أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، وبقيق، وفق المسميات التالية:

– طبيب تخدير عام.

– ممرض/ رعاية المرضى الخارجيين.

– أخصائي/ مهندس تقنية المعلومات.

– ممرض مساعد/ عام.

– ممرض أول/ الرعاية الطبية والجراحية.

– ممرض أول/ جراحة اليوم الواحد.

– ممرض/ العناية المركزة لحديثي الولادة.

– أخصائي صيدلة.

– طبيب الأمراض الجلدية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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