تراند الفن: اليوم.. ميسي لاعب حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - ينتهي اليوم الأربعاء، 30 يونيو عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني مع ناديه ليصبح لاعبًا حرًا ويحق له الرحيل إلى أي نادٍ بشكل مجاني.

ولم يتوصل ميسي إلى اتفاق مع برشلونة، حتى الآن لحسم التجديد مع النادي، على الرغم من إعلان خوان لابورتا رئيس النادي رغبته في بقاء النجم الأرجنتيني.

ويتواجد ميسي في الوقت الحالي رفقة منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل، حيث من المقرر أن يواجه التانجو منتخب الإكوادور في ربع النهائي الأحد المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية في وقت سابق أن ميسي قرر البقاء مع برشلونة لمدة موسم جديد، وأنه أبلغ لابورتا بالأمر.

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