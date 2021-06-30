نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم وخصومات تصل إلى 50% لفترة محدودة ضمن عروض هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم تتضمن أقوي التخفيضات والعروض، حيث يوجد تخفيضات تصل إلى 50% على بعض المنتجات التي يقدمها هايبر بنده، وتلك العروض بدأت اليوم 30 يونيو 2021 ومستمرة حتى 6 يوليو 2021 أو حتى نفاذ الكمية، ويقدم هايبر بنده العديد من العروض على منتجات الألبان والعديد من المنتجات الأُخرى المميزة.

عروض بنده

تحتوي عروض بنده على تخفيضات على منتجات الألبان، حيث يوجد جبن أبيض ملح خفيف الطيب بسعر 27.95 ريال للكيلو بدلا من 37.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنة بيضاء البقرات الثلاث بسعر 9.95 ريال بدلا من 17.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنه فيتا يوناني بسعر 49.95 ريال للكيلو بدلا من 54.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنه بلدي عكاوي خير الجياد بسعر 29.95 ريال للكيلو بدلا من 46.95 للكيلو، ويوجد جبنه رومي جرين لاند بسعر 34.95 ريال للكيلو بدلا من 51.95 ريال للكيلو، ويوجد خليط زبد غير مملحة فونتا بيور بسعر 9.95 ريال للكيلو بدلا من 16.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنه موزاريلا فرسانابسعر 22.95 ريال للكيلو بدلا من 41.50 ريال للكيلو.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده اليوم على خضار مشكل مونتانا بوزن 400 جرام أو بروكلي بوزن 250 جرام بسعر 6.95 ريال، ويوجد لب جوافة دراي مونتانا 1 كيلو بسعر 10.95 ريال، ويوجد بطاطس كيرلي بوزن 1 كيلو بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.95 ريال للكيلو، وبوجد بطاطس مقلية أو بطاطس رفيعة دراي بسعر 8.95 ريال بدلا من 19.95 ريال لوزن 2 كيلو، يوجد بطاطس للقلي تويستر أو كريسكت لامب وستون بوزن 750 جرام بسعر 8.50 ريال بدلا من 15.95 ريال.

هايبر بنده

تحتوي عروض بنده اليوم على ستربس الدجاج أو الحار سنبله وزن 750 جرام بسعر 22.95 ريال بدلا من 35.95 ريال، ويوجد صدور دجاج السنبلة وزن 1 كيلو بسعر 25.95 ريال للكيلو بدلا من 32.95 ريال للكيلو، ويوجد رقائق بف بيستري السنبلة 400 جرام بسعر 11.95 ريال بدلا من 19.90 ريال سعودي ويوجد خضراوات السنبلة 800 جرام بسعر 10.95 ريال بدلا من 16.95 ريال، ويوجد بامية زيرو أو بروكلي السنبلة بسعر 6.95 ريال وزن 400 جرام، ويوجد برجر جامبو أمريكانا 10 قطع بوزن 1 كيلو بسعر 19.95.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم التي يقدمها لكم هايبر بنده.