نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الاربعاء 30-6-2021 عروض نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض نصف السعر من بنده وهايبر بنده السعودية وهي نشرة العروض الاسبوعية الجديدة التي وفرتها بنده وهايبر بنده. وسوف نعرض لكم في هذا المقال أهم المنتجات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في السعودية ويرغبون في شرائها ونقدمها لكم لمعرفة الخصومات والتخفيضات المتوفرة عليها. وتبداً هذه العروض في كافة فروع بنده وهايبر بنده بداية من اليوم الاربعاء وتسري حتى يوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل.

عروض بنده وهايبر بنده

عروض بنده وهايبر بنده اليوم بها كافة أنواع الأسماك التي يرغب الكثير في الحصول عليها. مثل ستيك سلمون نرويجي الذي يعد من أكثر انواع الأسماك طلبا ويعشقها الكثير من محبي الأسماك وتوفره بنده وهايبر بنده بسعر 55.95 ريال للكيلو. كما أن بنده وهايبر بنده توفر سلمون نرويجي كامل الكيلو بسعر 49.95 ريال. ويمكنك الحصول على فيلية سلمون الرائع والذي يعد من أفضل انواع لحوم الأسماك بسعر 66.95 ريال لـ 1 كيلو. ولمحبي الدنييس توفرة بنده وهايبر بنده بسعر 34.95 ريال. وفيلية قاروص بالجلد بسعر 40 ريال للكيلو. وجمبري بسعر 24.95 ريال للكيلو الواحد.

عروض بنده وهايبر بنده الاسبوعية

عروض بنده وهايبر بنده الاسبوعية بها زبادي يوناني ندي 160 جرام 3 حبات بسعر 10.95 ريال بدلاً من 13.50 ريال. وزبادي ندي طازج كامل الدسم 2 كيلو بسعر 9.95 ريال للحبة بدلاً من 14.50 ريال. ويمكنك شراء البطاطس المقلية جاهزة مقرمشة من امريكانا 2.5 كيلو بسعر 15.25 ريال بدلاً من 21.95 ريال. يمكنك شراء جبنة تشدر كرافت 50 جرام الرائعة بسعر 11.95 ريال بدلاً من 18 ريال.

اخر عروض بنده وهايبر بنده

عروض بنده وهايبر بنده اليوم بها شعيرية سريعة التحضير إندومي بسعر 12.95 ريال لـ 2 حبة بدلاً من سعر 15.50 ريال. ويمكنك الحصول علي كوب من الشعيرية سريعة التحضير بسعر 10.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال. كما توفر بنده وهايبر بنده مكرونة عادية الجود كويتي 5 حبات بسعر 9.95 ريال، و مكرونة قودي 4 حبات بسعر 12.95 ريال. ويمكن لجميع عملاء بنده شراء جميع أنواع الزيت النباتي للطبخ والحصول على النوع الذي ترغب بة بخصومات هائلة فهي توفر أنقي الزيوت النباتية.