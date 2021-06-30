تراند الفن: اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 52 من معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:10 صباحاً - تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 المقرر إقامته في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو، تحت شعار “في القراءة حياة”.

والدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية هي: السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتيريا، الصومال، و12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

ولأول مرة يتم تدشين منصة رقمية للمعرض، تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا “أون لاين”، وخريطة المعرض، وإمكانية القيام بجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المنصة المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث “جوجل”.

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