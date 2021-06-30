- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:10 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد عن عمرها الحقيقي، خلال ردها على مكذبيها عبر فيديو على تطبيق” تيك توك “.
وقالت أميرة محمد إنها لا تمتلك حساب على تيك توك في الأصل، ولكن عندما عرض عليها مساعدوها الفيديو فلم تمانع في نشره، لافتة إلى أنها ومنذ نشر الفيديو، تتلقى الرسائل والتعليقات التي تكذبها وتهاجمها بسبب إعلان أن عمرها حاليًا 39 سنة.
وأوضحت أن العمر بالنسبة إليها مجرد رقم، وهي لا ترى هناك أي دواعي للكذب بهذا الشأن، متسائلة:”لماذا قد يكذب الإنسان حول عمره الحقيقي أصلا؟”.
وأشارت إلى أنها كلما تكبر عاما تحمد الله، أنها تكتسب خبرات جديدة وأشياء جديدة في الحياة، فهي لم تعتقد من قبل أن هناك مشكلة في العمر، إلا بعد تكذيب متابعيها.
وتابعت أنه من العيب أن يصفها البعض بالكذابة، موضحة أن عمرها في مسلسل العولمة كان 17 عامًا، وأن من يعتقد أنه كان صغيرًا وهي كبيرة أثناء عرض المسلسل الشهير فهو مخطئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول رد من الفنانة أميرة محمد على مكذبيها بشأن عمرها الحقيقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.