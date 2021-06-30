تراند الفن: شوبير: محمد صلاح خارج قائمة المنتخب في الأولمبياد.. وانفراجه في أزمة لاعبي الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:10 صباحاً - كشف الإعلامي أحمد شوبير الموقف النهائي للمنتخب الأولمبي قبل ساعات قليلة من إعلان قائمة الفريق الوطني، استعدادًا لخوض دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: “محمد صلاح خارج المنتخب الأولمبي بشكل نهائي، وهو يرغب في الانضمام لكن فريقه يرفض تواجده، ومصطفى محمد خارج المنتخب بسبب رفض إدارة ناديه”.

وأضاف شوبير: “هناك بارقة أمل في موعد دخول المنتخب الفقاعة الطبية في اليابان، خاصة أن الميعاد أصبح يوم 18 وليس 17”، مضيفًا: “ممكن توفر طائرة خاصة للاعبي الأهلي تنقلهم إلى اليابان عقب النهائي الإفريقية، لكن فرق التوقيت 7 ساعات ممكن يكون بالسلب علينا”.

وتابع شوبير: “اختفاء شوقي غريب لمدة 4 أيام كاملة يقول إنه يخطط لأمر ما، وشوقي غريب شاطر إداريًا، وأحمد حجازي موجود في المنتخب واتحاد جدة وافق على تواجده”.

وواصل شوبير: “في حالة سفر محمد الشناوي، بنسبة كبيرة مصطفى شوبير سيستمر في مصر، لأنه سيكون بديل علي لطفي في الأهلي، والشناوي يريد صنع تاريخ لنفسه بالمشاركة في الأولمبياد، وإذا تواجد فسيكون شارك في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم ودورة الألعاب الأولمبية”.

وأتم شوبير: “في حارسين مضمون تواجدهما في الأولمبياد وهما محمود جاد، حارس إنبي، ومحمد صبحي، حارس الزمالك المُعار للاتحاد السكندري، ومصطفى شوبير ممكن يسافر وممكن لا”.

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