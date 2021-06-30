تراند الفن: وزيرة الصحة: إجمالي الحالات المسجلة بمرض الضمور العضلي في مصر 204 حالة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:10 صباحاً - قالت وزيرة الصحة، إن إجمالي الحالات المسجلة بمرض الضمور العضلي في مصر 204 حالة.

وأوضحت الوزيرة خلال، حضورها فاعلية تفقد الرئيس السيسي للمعدات والأدوات الهندسية المشاركة في تطوير القرى والنجوع، ضمن مبادرة حياة كريمة، أنه من المقرر أن يتم البدء في علاج حالات الضمور العضلي للأطفال بداية من الأسبوع القادم، وذلك من خلال البدء بـ10 حالات.

وأضافت وزيرة الصحة أن الوزارة وضعت آلية مع صندوق تحيا مصر لتوفير علاج الضمور العضلي، موضحة أنه من المقرر أن يتم دخول 4 شركات مصرية، في إنتاج علاجات الضمور العضلي التي تُعد إحدى أغلى العلاجات في العالم.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع المعدات المشاركة في مشروع تطوير قرى الريف المصري، الذي أكد خلاله أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرضى الضمور العضلي من الأطفال.

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