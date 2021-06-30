تراند الفن: السيسي: يتم إنشاء 15 محطة لرفع مياه الصرف التي تم معالجتها لري أراضي مشروع 2 مليون فدان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:10 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية اليوم، إن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف إلي ما يقرب من 2 مليون فداف بتكلفة مرتفعة للغاية، موضحا أن الأراضي القديمة التي كان يتم تزويدها بالمياه بالانحدار الطبيعي لمجري النيل.

وأشار الرئيس السيسي إلي أنه يتم إنشاء ما يقرب من 15 محطة لرفع مياه الصرف التي تم معالجتها لري الأراضي الزراعية الجديدة في مشروع 2 مليون فدان.

موضحا أن مشروع الدلتا الجديدة يتطلب محطات رفع لتزويد أراضي المشروع بمياه الصرف التي يتم معالجتها، موصيا بالحفاظ علي ما تبقي من الرقعة الزراعية.

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