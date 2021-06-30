تراند الفن: “الاحتياطي الفيدرالي”: عملات البنك المركزية الرقمية لا تهدد الدولار

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 صباحاً - قال راندال كوارلز، نائب الرئيس لشئون الإشراف على مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- إنه يعتقد أن أيًّا من العملات المستقرة المرتبطة بالدولار أو العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لا يعدّ من الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى القلق بشأن الدولار الأمريكي.

وفي بيان مُعَدّ للمؤتمر السنوي لجمعية المصرفيين في ولاية يوتا، أمس الاثنين، قال كوارلز إن العملات الأجنبية- سواء كانت رقمية أو مشفرة- من غير المرجح أن تتحدى دور الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي، حسبما ذكر موقع “كوينليجراف” المتخصص في العملات المشفرة.

وأشار كوارلز إلى حجم الاقتصاد الأمريكي والعلاقات التجارية مع الدول الأخرى، و”السياسة النقدية الأمريكية الموثوقة” هي أسباب تعضد الفكرة القائلة إنه حتى العملة الرقمية للبنك المركزي، أو ما تُعرف اختصارًا بـCBDC، الصادرة في الخارج لن تشكل أي مخاطر تُذكَر.

وقال كوارلز: “من المحتمل، مع استمرار تطور الاقتصاد العالمي والنظام المالي، أن يتم استخدام بعض العملات الأجنبية (بما في ذلك بعض العملات الرقمية الأجنبية) في المعاملات الدولية أكثر مما هي عليه الحال حاليًّا”.

وأردف: “ومع ذلك يبدو من غير المحتمل أن مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، أو دور الدولار كعملة مهيمنة في المعاملات المالية الدولية، سيتعرض للتهديد من قِبل عملات أجنبية للعملات الرقمية للبنك المركزي”.

كما يبدو أن تصريحات كوارلز بشأن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي تفتقر إلى الإلحاح. فرغم أن نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قال إن هناك “مصلحة تنظيمية شرعية وقوية في كيفية إنشاء وإدارة العملات المستقرة”، يمكن لعملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي أن تدعم نظيرتها الورقية من خلال تسديد المدفوعات عبر الحدود بشكل أسرع وأرخص.

ووفقًا لكوارلز، فإن المخاوف بشأن العملات المستقرة- أحدها أن أصحابها يتبادلون عددًا كبيرًا من العملات في وقت واحد- “يمكن معالجتها بشكل بارز”.

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