تراند الفن: مغناطيس الفم.. نيوزيلندا تخترع طريقة جديدة لإنقاص الوزن

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 صباحاً - اخترعت جامعة (أوتاجو) فى نيوزيلندا جهاز “غلق الفك”، وهو عبارة عن أداة تقوم بإغلاق فم مرتديها بمغناطيس، لتمنعه من الفتح على نطاق أوسع من 2 مم، وذلك على اعتبار أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لا يستطيعون إغلاق أفواههم، لذا يجبرهم على اتباع نظام غذائي يعتمد على السوائل فقط.

وتركيب “مغناطيس الفك” يكون من قبل طبيب الأسنان، عن طريق لفّه حول فم وأسنان المستخدم.

وقد استهدفت الجامعة 6 مشاركين في التجربة، ووضعت الجهاز على أفواههم، ووجد أنهم فقدوا 6.36 كجم في المتوسط في خلال أسبوعين وذلك وفقًا لمجلة British Dental Journal.

ويعتبر البروفيسور بول برونتون نائب رئيس جامعة أوتاغو للعلوم الصحية، أن هذه الأداة فعالة وآمنة للمساعدة على محاربة السمنة وأنه بديل غير جراحي واقتصادى وخالى من الأعراض الجانبية.

كما أن مستخدمي “مغناطيس الفك” يمكنهم أن يزيلوا المغناطيس بعد أسابيع قليلة من ارتدائه.

وهناك ميزة أمان تسمح بفصل الجهاز في حالة الطوارئ مثل نوبات الهلع أو الاختناق، على الرغم من ذلك اعتبره بعض الأشخاص مهينًا.

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