تراند الفن: توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء الأربعاء حارة جدًّا نهارًا على معظم مناطق المملكة، عدا المرتفعات.

قال الحصيني: الطقس المتوقع الأربعاء 1442/11/20هـ، أجواء حارة جداً نهارًا تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة فجرًا على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

كما توقع نشاط للرياح المتوسطة على الساحل الغربي من المملكة.

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