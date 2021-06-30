تراند الفن: اليوم.. حضور سما المصري في دعوى مرتضى منصور ضدها بتهمة السب والقذف

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 صباحاً - تنظر اليوم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الفنانة سما المصري، والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وجاء القرار بالجلسة الماضية لحضور سما المصري من محبسها.

وفي سياق آخر، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد حكم براءة الراقصة الاستعراضية سما المصري من تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد إلي جلسة 15 أغسطس المقبل، وذلك بعدما قضت المحكمة ببراءة سما المصري، في تهمة التعدي على الإعلامية ريهام سعيد وسبها عبر “واتس آب”.

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