تراند الفن: الإسماعيلي يستأنف تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة زعيم الثغر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الإتحاد السكندري على ملعب ستاد الإسماعيلية مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال لاعبي الفريق الأساسيين إجازة قصيرة، فيما خاص البدلاء تدريبات بدنية مساء الاثنين، ومواجهة ودية أمس الثلاثاء أمام منتخب فلسطين الأولمبي، والتي شهدت إشراك عدد من الوجوه الشابة بقطاع الناشئين، وانتهت بالتعادل السلبي.

وحقق الإسماعيلي فوزًا هامًا في آخر مواجهاته أمام سموحة بالدوري، الأحد الماضي على ملعب ستاد الإسكندرية، بثلاثية دون رد، ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وفي نفس السياق، يسابق الجهاز الطبي للفريق الزمن لتجهيز مصابي الفريق، استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري، والتي يسعى خلالها إيهاب جلال المدير الفني للفريق، لمواصلة سلسلة العروض المتميزة، والنتائج الإيجابية لضمان مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري.

ويخوض مدافع الفريق حسين السيد برنامجًا تأهيليا بعد تعافيه من إصابة بالأنكل، فيما شارك عبد الرحمن مجدي في تدريبات الفريق الجماعية، وفضّل الجهاز الطبي عدم المجازفة والدفع به خلال المواجهات الرسمية، قبل الإطمئنان بشكل كامل على إصابته، خوفا من تكرارها مرة أخرى.

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