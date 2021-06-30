تراند الفن: تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة بشأن الاعتداء الجنسي على المتهمة بحرق والدها ببولاق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:09 صباحاً - تسلمت جهات التحقيق بمحكمة جنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي، الخاص بالمتهمة بقتل والدها ببولاق، بعد اعتدائه عليها جنسيًا، وأفاد بعدم تعرضها لاعتداء جنسى، وذلك بعدما تم عرضها بقرار من النيابة العامة على الطب الشرعى؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان مدى تعرضها لاعتداءات جنسية من عدمه.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد بالعثور على جثمان مواطن، يبلغ من العمر 40 عامًا، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة داخل غرفة نومه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين نشوب الحريق بسرير غرفة النوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا، حيث كان مستغرقًا بالنوم، وأثناء الحريق شوهدت ابنته 14 سنة معها حقيبة بها ملابسه، وبضبطها اعترفت أنها سكبت الجاز، وأشعلت النيران في والدها، بسبب تعديه عليها جنسيًا وجسديًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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