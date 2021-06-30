تراند الفن: محمد الغيطي يشارك في معرض الكتاب بـ “الضاحك الباكي”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:09 صباحاً - يشارك الإعلامي محمد الغيطي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 التي تنطلق غدًا وحتى 15 يوليو، بكتاب “الضاحك الباكي” عن حياة الفنان نجيب الريحاني.

وعن “الضاحك الباكي” يقول المؤلف: إنه فنان أضحكنا وأبكانا… حياته مزيج من المأساة الإنسانية والتراجيديا الأسطورية… مُبدِعٌ خلق من الألم ابتسامة سرت وسط الملايين، وما زالت تسري… واستولد من المعاناة سخرية تبث البهجة والسعادة في قلوب عشاقه.. نجيب الريحاني الضاحك الباكي..”.

ويؤكد المؤلف أن هذه سطور الكتاب مستوحاة من مذكرات نجيب الريحاني ومذكرات الذين عاشوا معه ومن بعض معاصريه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.