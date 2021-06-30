تراند الفن: “الصحة”: مستشفى زايد التخصصي تجري جراحة عاجلة لعملية إصلاح اعوجاج في العمود الفقري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:09 صباحاً - نجحت مستشفى زايد التخصصي في إجراء جراحة عاجلة لعملية إصلاح اعوجاج في العمود الفقري من الدرجه الرابعة، لطفله تبلغ من العمر ستة عشر عاما، في العمود الفقري من الدرجة الرابعة بالفقرات الصدرية والقطنية.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد عبد الهادي استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور احمد صلاح اخصائي المخ والأعصاب الدكتورة غاده فراج أخصائي المخ والأعصاب الدكتور تامر نبيل استشاري التخدير والممرض إبراهيم زنفل من فريق تمريض العمليات.

وتشارك المستشفي في مبادرة رئيس الجمهورية بالقضاء علي قوائم الانتظار، رغم وجود جائحة فيروس كورونا، ووجود جزء من المستشفي مخصص لعلاج حالات فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور احمد هجرس مدير عام المستشفي.

ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، بتقديم خدمة طبية يرضي عنها المواطن مع العمل علي تطوير كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفي.

وتقوم أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الامانة على أعلى مستوى، خطة شاملة لتطوير كافة المستشفيات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة مها ابراهيم رئيس امانه المراكز الطبية المتخصصة.

وتقدم المستشفى الخدمات الطبية من عمليات زرع النخاع وزرع الكلي وزرع الكبد، كما تقدم بالعيادات الخارجية خدمات الكشف بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والعلاج الطبيعي والأنف والأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وقسم خاص للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثي الولادة، ووحدة الغسيل الكلوي.

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