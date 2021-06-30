تراند الفن: تعرف على موعد ظهور محمد عبد الجليل في تدريبات مصر المقاصة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:09 صباحاً - يقود محمد عبد الجليل، المدير الفني للفريق الأول، لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، غدًا الخميس، مران الفريق الأول، عقب تكليفه بمهام المدير الفني.

وحصل لاعبو مصر المقاصة على راحة من المران 48 ساعة، عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما الاثنين الماضي على ملعب ستاد السويس الجديد بالسويس، فيما أعلن محمد عظيمة المدير الفني السابق للفريق عن استقالته عقب المباراة، بسبب سوء النتائج والأزمة المالية، التي يعيشها النادي.

ومن المقرر أن يعقد عبد الجليل اجتماعا بلاعبي الفريق، قبل بدء المران، لشرح برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن نادي مصر المقاصة يمر بتخبطات مالية وإدارية خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد مصر المقاصة لمواجهة وادي دجلة، الاثنين المقبل، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة.

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