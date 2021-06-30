تراند الفن: إيقاف 9 حالات تحويل وحدات من الغرض السكنى للتجاري بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:09 صباحاً - قامت أجهزة حي الهرم بمحافظة الجيزة، بضبط 9 حالات تحويل نشاط من الغرض السكنى إلى التجارى، بالعقارات أرقام ( أت 130، 340 ل، 337 ح، 58 ط، 10 ط، 333 ل، 68 س، 301د، 354 ط )، حيث تم على الفور إيقاف الأعمال، وسحب المعدات والمواد المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك المخالفين.

وتواصل أجهزة حي الهرم رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المنطقة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما شملت المجهودات رفع مخلفات ونظافة القطع أرقام ( 507 ح، 205 و، 162 ه، أ، 5 أ) ونقل ناتج الأعمال للمقالب العمومية التابعة للمحافظة.

وشن حي الهرم ايضًا عددًا من الحملات المكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع وأسوار القطاع وضبط مخالفات المقاهى وسائقى المركبات والتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا وفقًا للقانون.

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