تراند الفن: صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أعلن صندوق النقد الدولي اليوم أنّه سيقدّم مساعدة مالية للسودان بقيمة 2.47 مليار دولار، في قرار أتى بعد موافقة المؤسسة المالية الدولية على شطب 1.4 مليار دولار من الديون السودانية المتأخّرة.

وقالت كارول بيكر رئيسة بعثة صندوق النقد المسؤولة عن السودان خلال مؤتمر عبر الهاتف إنّ هذه المساعدة التي أقرّت بموجب “التسهيل الائتماني الممدّد” ستمتدّ على ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

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