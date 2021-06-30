نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم وخصومات تصل إلى 50% يقدمها لكم هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لكم هايبر بنده عروض بنده اليوم المميزة والتي تحتوي على خصومات قد تصل إلى 50% على بعض المنتجات، حيث تحتوي عروض بنده الأسبوعية على خصومات على الأجهزة الكهربائية، وعلى الشاشات، وعلى الهواتف الذكية، وتتضمن عروض بنده اليوم أيضا تخفيضات على اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، والعديد من العروض المميزة التي سنذكرها لكم في هذه المقالة.

عروض بنده

تحتوي عروض بنده اليوم على تخفيضات على الشاشات، حيث يوجد تليفزيون أي تي سي 55 بوصة مع ماوس وكيبورد لاسلكي بسعر 1599 ريال بدلا من 1971 ريال، ويوجد أيضا تليفزيون دورا 65 بوصة معه ماوس وكيبورد لاسلكي بسعر 2099 ريال سعودي بدلا من 2699 ريال سعودي، كما يوجد أيضا تلفزيون سكاي وورث جوجل 55 بوصة معه ماوس وكيبورد لاسلكي بسعر 1899 ريال بدلا من 2499 ريال، ويوجد تلفزيون سكاي وورث جوجل 70 بوصة معه ماوس وكيبورد هدية بسعر 2999 ريال بدلا من 4499 ريال.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده اليوم على خصومات مميزة للغاية على الهواتف الذكية، حيث يوجد سامسونج أي 51 بمساحة 128 جيجا و6 جيجا رام بسعر 899 ريال بدلا من 1209 ريال، ويوجد فيفو في 20 بمساحة 128 جيجا ورام 6 جيجا بسعر 1299 ريال، ويوجد فيفو في 20 اي اي بمساحة 128 جيجا و 8 جيجا رام بسعر 999 ريال بدلا من 1099 ريال، ويوجد فيفو واي 12 بمساحة 32 جيجا و 3 جيجا رام بسعر 499 ريال، ويوجد هاتف فيفو واي 20 بمساحة 64 جيجا و4 جيجا رام بسعر 619 ريال بدل من 669 ريال، ويوجد فيفو واي 20 اس بمساحة 128 جيجا و 8جيجا رام بسعر 819 ريال بدلا من 869 ريال.

عروض بنده الأسبوعية

تتضمن عروض هايبر بنده اليوم تخفيضات على اللحوم الحمراء، حيث يوجد سيقان دجاج اليوم بوزن 450 جرام بسعر 6.95 ريال بدلا من 12.50 ريال، ويوجد دجاج فاخر طازج اليوم بوزن 1100 جرام بسعر 15.95 ريال بدلا من 21.50 ريال، ويوجد عروض على اللحوم الحمراء حيث يوجد لحم مفروم بقري برازيلي بسعر 23.95 ريال للكيلو، ويوجد مكعبات لحم بقري استرالي 36.95 ريال للكيلو، ويوجد العديد من التخفيضات على اللحوم والأسماك تجدونها في الصور التالية.

وبهذا نكون قد عرفنا عروض بنده اليوم المميزة والتي تحتوي على تخفيضات عالية يقدمها لكم هايبر بنده.