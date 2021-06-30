نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الصيفية على مختلف المنتجات والسلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده، تقدم أسواق هايبر بنده عروضها الصيفية المتنوعة بتخفيضات هائلة وتوفير أكثر على جميع السلع الغذائية المطروحة بالأسواق حيث تعد أسواق بنده من أكبر الأسواق في المملكة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أحدث عروض هايبر بنده الصيفية على بعض السلع الغذائية المتنوعة وعروض اللحوم والدواجن والأجبان.

عروض هايبر بنده الصيفية

مياه بنده المعروفة في أسواقها 40 في 330 مل بسعر 11.95 ريال سعودي للكرتونة بدلاً من 17.50 ريال.

حليب المراعي مجفف كامل الدسم 1800 جرام مع 25% إكسترا بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال.

وجاء سعر المجموعة من معجون طماطم رنا 8 في 135 جرام 6.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال، ويوجد طماطم كاتشب عبوة ضاغطة هاينز 1 كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 53.90 ريال.

بينما جاء سعر الكرتون من دجاج دوكس 10 في 1.3 كيلو بسعر 126.95 ريال سعودي بدلاً من 169.95 ريال.

عروض الأجبان

تقدم أسواق بنده عروض الأجبان بأعلي جودة وبأنواع متعددة ومميزة فهناك جبنه أبيض ملح خفيف الطيب وجبنه بيضاء البقرات الثلاث وجبنه رومي جربن لاند كما يوجد أنواع أخري وهناك أيضًا خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال ويوجد حلاوة طحينية سادة الجبل بسعر 17.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.95 ريال ويوجد قشطه طازجة زينة سعر الكيلو منها 24.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال وسعر الكيلو للبنة التركية بينار 21.95 ريال سعودي بينما جاء سعر الكيلو من مرتديلا دجاج سادة أو بالزيتون أمريكانا 35.95 ريال سعودي بدلاً من 41.50 ريال وسعر الكيلو لصدر حبش مدخن حلواني أخوان 94.95 ريال سعودي بدلاً من 114.95 ريال، ويوجد بالعرض زيتون أسود وزيتون أخضر كوبوليفا وشرائح زيتون أسود لبناني.

عروض الدواجن واللحوم

ومن منتجات الدواجن المعروضة دواجن اليوم طازجة 1100 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 21.50 ويوجد سيقان دجاج اليوم 450 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 12.50 ريال، ومن اللحوم فهناك مكعبات لحم بقر أسترالي سعر الكيلو منها 36.95 ريال سعودي بينما جاء سعر الكيلو من المفروم البقري البرازيلي 23.95 ريال سعودي وبرجر بقري برازيلي 25.95 ريال سعودي للكيلو وسعر الكيلو لكلاً من الكفتة البقري البرازيلي ونقائق بقري برازيلي 24.95 ريال سعودي.

العروض المقدمة على تشكيلة متنوعة من المكسرات والبهارات

للمكسرات أهمية كبيرة فهي تحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن كما تحتوي على الاوميجا 3 لذلك يحرص الكثير على تناولها يومياً ولكن ليس الإكثار منها، كما تعد البهارات ذات فوائد متعددة ومتنوعة فيمكن استخدامها مع الطعام لتعطيه النكهة المميزة وتستخدم كعلاج أيضاً في بعض الأحيان ويمكن استخدامها أيضاً في عمل الوصفات الطبيعية للبشرة والشعر مثل الكركم والقرفة وجاءت عروض بنده 49.95 لكيلو اللوز الأبيض شرائح وبنفس السعر لكيلو المكسرات المشكلة عادي بينما جاء سعر الكيلو من بذور دوار الشمس 14.95 ريال سعودي، ومن البهارات المقدمة فلفل أسود مطحون سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي وسميد خشن وناعم سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي وسعر الكيلو من البهارات المشكل المطحون 29.95 ريال سعودي.

ويوجد العديد من العروض الأخري على مختلف المنتجات والسلع والتي سوف نقدمها لكم عبر موقع ثقفني.