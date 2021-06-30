تراند الفن: تفاصيل القبض على رجل الأعمال حسن راتب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

قررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال حسن راتب، بتهمة تمويل عصابة علاء حسانين بملايين الجنيهات، وذلك بغرض التنقيب عن الآثار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وبقية المتهمين، وظهر رجل الأعمال حسن راتب صاحب جامعة سيناء، بالجلباب والعباءة، بعد القبض عليه على خلفية تورطه مع علاء حسانين، البرلماني السابق، في الاتجار والتنقيب عن الآثار، وتشير أصابع الاتهام لرجل الأعمال عن تمويل عصابة الاتجار بالآثار، والاشتراك في عملية التنقيب عن الآثار، والحيازة والاتجار بالآثار.

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