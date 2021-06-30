تراند الفن: أبرزها الجلوس أمام المراوح.. تعرف على 8 عادات خاطئة في الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تشهد مصر ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، ويستمر ذلك حتى نهاية الأسبوع الجارى، حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس عادةً الصداع والدوخة والخمول والإرهاق، ولكن هناك بعض العادات الخاطئة التى تزيد الأمر سوءا مثل:-

الجلوس أمام المراوح وأجهزة التكييف بعد العودة من الخارج مباشرة، حيث يؤدي ذلك إلى الإصابة بنزلات البرد نتيجة التغير المفاجئ في درجة حرارة الجسم.

قلة شرب المياه، حيث يسبب الإصابة بالجفاف، نتيجة لنقص السوائل والأملاح بالجسم.

الاستحمام بالماء الدافئ، يزيد من الشعور بحرارة الصيف إلا أنه عادة يكون مفيدًا في القضاء على الفيروسات المتراكمة على الجلد، ولكن يفضل الاستحمام بالماء البارد، للشعور بالانتعاش.

التعرض المباشر لأشعة الشمس دون ارتداء أغطية الرأس أو دهن الجسم بالكريمات الواقية، ويسبب الإصابة بضربات الشمس والحروق فى الجلد.

ارتداء ملابس غير قطنية أو داكنة اللون نهارًا، يؤدي للشعور بحرارة الطقس، وذلك لأن الملابس الداكنة تمتص أشعة الشمس، والأقمشة الصناعية مثل البوليستر غير قادرة على امتصاص العرق.

عدم الاهتمام بتجفيف اليدين وأصابع القدمين بعد غسلهما، يتسبب في الأمراض الجلدية، لأن البكتيريا والفطريات تنمو على الأسطح المبللة.

ارتداء الجوارب لفترات طويلة تزيد من فرص الإصابة بالأمراض الجلدية، وهذا لأن العرق وقلة التهوية يجعلان القدمين أكثر جذبًا للبكتيريا والفطريات.

عدم ارتداء الفانلات القطنية أسفل الملابس قبل الخروج من المنزل، وذلك لفعاليتها في الحفاظ على صحة الجلد، من خلال امتصاص العرق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.