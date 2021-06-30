تراند الفن: أبرزها تقليل الخصوبة.. الكشف عن مخاطر استخدام زجاجات المياه البلاستيكية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏16 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية قد يؤدي ضرر بالغ بالصحة.

وقالت شيريل ليثغوي الباحثة في مركز “بينيندين هيلث” للرعاية الصحية، إن معظم الزجاجات البلاستيكية التي نستخدمها يوميا مصنوعة من بلاستيك البولي كربونات. حسب “سبوتنيك”.

وأشارت إلى أن بلاستيك البولي كربونات تم تصنيعه منذ الخمسينيات من القرن الماضي باستخدام مادة كيميائية صناعية تسمى بيسفينول- A (BPA).

وأضافت ليثغوي إن بعض الدراسات حذرت من أن مادة BPA يمكن أن تتسرب إلى الأطعمة والمشروبات.

وأوضحت أن المخاطر الصحية التي تشكلها هذه المادة الكيميائية الصناعية تزاداد مع زيادة سخونة محتويات الزجاجات. وحذرت من أن هذا يمكن أن يؤثر على إصلاح الخلايا ونمو الشعر ومستويات الطاقة ومعدل الخصوبة.

وكانت مايو كلينك (مجموعة طبية وبحثية أمريكية)، قد حذرت من إمكانية أن تؤثر هذه المادة الكيميائية أيضا على سلوك الأطفال.

وبحسب ليثغوي”تشير الأبحاث الإضافية إلى وجود صلة محتملة بين BPA وزيادة ضغط الدم والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأضافت أنه يمكن تقليل المخاطر عن طريق اختيار نوع مختلف من الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام.

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