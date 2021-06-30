تراند الفن: بعد خضوعه لعملية جراحية في القدم.. معلومات عن الشاعر أمل الطائر رائد الأغنية الشعبية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:09 صباحاً - يخضع الشاعر أمل الطائر لعملية جراحية في قدمه للمرة الثانية، إثر معاناته من قدم السكري، وهو ما كشفت عنه زوجته، موضحة أنه ما زال يمكث في الرعاية المركزة.

وكتبت في منشور عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “داخل عمليات حالًا عملية فى القدم تانى مرة، أرجوكم ادعو له يخرج بالسلامة، هو ما زال إلى الآن في الرعاية الحرجة، وهيخرج إن شاء الله عليها، اللهم إني استودعتك عبدك أمل عندك فأنت لا تضيع عندك ودائع”.

وكشفت زوجة الشاعر الكبير أن زوجها فاق من الغيبوبة، وكتبت في منشور عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا يليق بعظمتك وقدرتك، بفضل الله ثم دعاؤكم ادعوله يتم شفاه واخرج به بالسلامة عاجلا وليس آجلًا”.

وسبق وأعلنت زوجة الشاعر الغنائي نقله الأحد الماضي، إلى مستشفى المنيل التخصصي، موضحة أن حالته الصحية حرجة جدًا، إذ كتبت:” يتم الآن نقل الشاعر أمل الطائر إلى مستشفى المنيل التخصصي في حالة حرجة جدا، أرجو الدعاء له”.

وكان الشاعر الغنائي قد عانى في شهر مايو الماضي من مرض السكرى، ونقل إلى إحدى مستشفيات المعادي، وخضع لجراحة في القدم، وفي شهر مارس الماضي خضع لعملية تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم، كما أصيب العام الماضي بجلطات بالمخ، وسيولة الدم.

يعد أمل الطائر واحدًا من أبرز شعراء الأغنية العربية، كما اشتهر بكتابة الأغنية الشعبية، ولد في حي شبرا بمحافظة القاهرة عام 1959، وتربى وسط عائلة فنية، وورث وأشقائه الشعراء موهبة كتابة الشعر الغنائي عن والدهم الشاعر مصطفى الطائر.

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