تراند الفن: بعد صمت دام شهراً.. مواطن يتهم مستشفى بظهران الجنوب بإهمال ابنه حتى بُترت قدمه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:09 صباحاً - صحيفة المرصد : اشتكى مواطن من تعرض ابنه للإهمال الطبي الذي وصفه بالشديد، حتى بترت قدمه اليمنى بالمنطقة الجنوبية.

وفي التفاصيل وفقاً لـ”الوطن” قال والد الشاب عوض معيض أن ابنه تعرض لحادث مروع في ظهران الجنوب عندما كان يقدم المساعدة لعدد من أفراد الجيش، المتعطلين تقريبًا من البنزين، وكان يقف بين السيارتين ويقوم بربط الحبل ليقوم بسحب سيارتهم.

وتابع والد الضحية أنه أثناء ذلك أتت سيارة من الخلف واصطدمت بهما وكان “عوض” محجوزا بينهما، مشيراً إلى أنه تعرض لكسور برجله وقطع في الشرايين والأوردة، وتم نقله إلى مستشفى ظهران الجنوب، وأجريت له عملية زراعة للشريان، وقضى في المستشفى قرابة الشهر.

واتهم الوالد المستشفى بإهمال ابنه لتشخيصهم الخاطئ وعدم نقله، وتحويله على وجه السرعة، حيث أوضح قائلاً :” وتمت مماطلتنا كثيرا حتى تسممت رجله وتآكلت وتلوثت وأصيبت بالبكتيريا، حتى حدث ماحدث”.

وأضاف الأب :”عند وصوله الى نجران وتم تشخيصه بشكل جيد، أخبرونا أن عملية البتر لابد منها للأسف الشديد”

وطالب “معيض” والد الضحية بمحاسبة كل المقصرين، ومن تسبب ببتر رجل ابنه، مطالبا بتعويض ابنه والتكفل بعلاجه وتأهيله في أكبر المستشفيات.