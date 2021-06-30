تراند الفن: أخصائي نفسي يحذر من خطر الأدوية النفسية.. تسبب الإدمان والانتحار (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - حذر د. عبدالرحمن الخيران – أخصائي نفسي ومعالج سلوكي- من خطورة الإفراط في تناول الأدوية النفسية، والتي قد تصل للمرء للإدمان وصولاً للانتحار.

وشرح الخيران، خلال حلقة برنامج “يا هلا” على روتانا خليجية، مراحل إدمان الأدوية النفسية وتأثيراتها بعد ذلك على الجسم.

وقال إن الشخص أول ما يستخدم هذه الأدوية يشعر بأن مزاجه معتدل وأنه مبسوط في البداية، ولكن مع مرور الوقت وبالنسبة للشخص العادي تبدأ هذه الأدوية في إحداث تغييرات في كيمياء الجسم والجهاز العصبي، حتى يعتاد عليها ويبدأ في أخذ جرعات زائدة تدريجيا.

وأضاف أن من خطورة هذه الأدوية، أنها تسبب تهيج وصداع مع الوقت، وتقلب المزاج، والاعتداء على الآخرين وقد يعتدي على والديه وفي النهاية قد تصل للانتحار.

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