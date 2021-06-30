شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات

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عروض ساكو السعودية لهذا الشهر أصبح الكثير من المواطنين يبحث عن العروض المقدمة من متجر ساكو من أجل الاستفادة منها وتلبية احتياجاتهم، فأي شيء ترغب في شراءه من مستلزمات المنزل سوف تجده داخل متجر ساكو فهو يقدم عروضاً على الأجهزة المنزلية والتي تصل إلى 50%، وفي السطور القادمة سنذكر لكم أفضل عروض متجر ساكو. عروض ساكو السعودية أفضل خصومات ساكو في السعودية: عروض ساكو اليوم فرامة .35 لتر 220 فولت، 120 واط وصل سعره إلى 69 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 89.75 ريال سعودي.

مفرمة طعام 220 فولت 450 واط 5. لتر وصل سعره إلى 139 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 169.75 ريال سعودي.

وصل سعر الفرامة 5. لتر 220 فولت 500 واط شفرة ثنائية إلى 139 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 169 ريال سعودي.

فرامة بصل بسعة 1.1 لتر 220 فولت 500 واط وصل سعرها إلى 179 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 199 ريال سعودي.

محضرة الطعام 1.2 لتر 18 وظيفة 220 فولت 400 واط وصل سعره إلى 169 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 199.75 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأسبوعية تنزيلات ساكو على خلاط يدوي 500 واط 220 فولت مع شفرات وصل سعرها إلى 149 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 199.75 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم خلاط كهربائي 1.5 لتر سرعتين مطحنة 220 فولت 400 واط 1.5 لتر وصل سعرها إلى 139 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 149 ريال سعودي.

مفرمة لحم 220 فولت 1.600 واط وصل سعرها إلى 549 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 559 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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