شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية Panda على جميع المنتجات وخصومات تصل إلى 60%

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عمر شويل - جدة تقدم سلاسل هايبرات بنده لهذا الأسبوع العديد من العروض المتميزة، والتي تنفرد بها كعروض أول شهر يوليو في بنده الصفحة الرئيسية داخل مجله بنده الأسبوعية، وتقدم العديد من الخصومات على منتجات مختلفة، كالخصومات على الأجهزة الكهربائية، والخصومات على الموبايلات واللابتوبات، والمواد الغذائية، وكذلك عروض بنده على التكييفات، ولمعرفة تفاصيل كل هذه العروض تابعوا معنا باقي المقالة.

عروض بنده في السعودية لأول يوليو

مفاجآت بنده ماركت مستمرة مع جميع عملائها في جميع فروعها طوال أيام الأسبوع، وهذا العرض مستمر من الآن وحتى نفاذ الكمية، وتفصيلا كما هو موضح بالصور: خصومات مميزة من بنده السعودية على منتجات سيلينس، وكذلك خصم مميز على كريم جليسوليد بنوعيه المختلفين، اشتري واحدة، واحصل على الأقل سعرا مجانا، كما يتوفر خصم خاص يصل إلى 30% على المجموعة المميزة من منتج انشانتر عبير الرومانسية الفرنسية والزهور.

خصومات هايبر بنده الأسبوعية

يتحدى هايبر بنده بخصومات مميزة جداً على كل هذه المنتجات للعناية الكاملة، والتي لا يستغنى عنها منزل، ومنها: خصومات على فرشاة الأسنان من سيجنال Signal، كما يتوفر عرض على فرشاة الأسنان من ماركة كولجيت Colgate احصل على اثنين بسعر واحدة، وأيضاً خصومات متعددة على فرشايات الأسنان من ماركة سينسوداين الشهيرة Sensodine احصل على اثنين بسعر واحدة.

عروض بندة وبنده اون لاين

عروض جديدة ومتميزة جداً يقدمها هايبر بنده في جميع فروعه على: الأقراص القطنية النقية للتجميل من ماركة جونسونز الشهيرة Johnson’s، كما يتوفر تخفيضات من موقع بندة على سائل مزيل طلاء الأظافر من انجوي Enjoy، كما يوجد خصم متميز على منتج كولور مي العطر البخاخ برائحته المميزة، وأيضاً على عطى العود، والمسك الأسود من تسنيم، وكذلك على كولونيا روبي كلاون Roby clown، والعديد من الخصومات، والتخفيضات على منتجات العناية الكاملة بالبشرة، والشعر، والأسنان، والتي توجد فقط بهايبر بنده في جميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، والذي يفتح أبوابه للجميع خلال جميع أيام الأسبوع، وفي العطلات الرسمية، صباحاً و مساءاً، ودائما ما يقدم عروض لمتابعتها زوروا موقع ثقفني.