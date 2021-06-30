نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم 30 يونيو 2021 وأقوى التخفيضات من الآخر يا بلاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق العثيم من أهم الأسواق في المملكة العربية السعودية التي توفر إليكم عدد كبير من الخصومات بشكل يومي على كافة المنتجات الخاص بها سواء كانت منتجات غذائية أو منتجات الطفل ومستلزمات المطبخ، فقامت الإدارة في أسواق العثيم في أرجاء المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بداية العروض منذ يوم 30 يونيو حتى يوم 6 يوليو 2021 فالعرض على كافة المنتجات.

عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

وفرت أسواق العثيم إلى كافة عملائها مجموعة من العرو والتخفيضات التي تزيد نسبتها عن 50%، وإليكم في السطور الآتية بعض المنتجات المتوفر عليها العرض

كيلو من الزيتون إليسا الأسود ويمكن استخدامه في كثير من الأطعمة، وزيتون جولدن بليت كالاماتا مخلي ويمكن استخدامه في البيتزا والمكرونة الفرن، والشطة الحارة وتستخدم الشطة في كثير من المأكولات والعديد من الأشخاص يفضلون تناول الأطعمة الحارة، وخلطة زبدة إماراتي ويمكن استخدام الزبدة في الكيك وأطعمة كثيرة أخرى، ولانشون بقري سادة من الفلة، وجبن فيتا مصري وكثير من الأشخاص يفضلون تناول الجبن الفيتا في السندوتشات وخاصة الأطفال وذلك بسبب مذاقها المتميز، وكيلو ونصف من الجبن الجرين لاند أبيض، جبن هالي أبيض دنماركي، وجبن فيكتو دوبل كريم ويمكن استخدام جبن دوبل كريم في عمل الحلويات أو يمكن استخدامها في السندوتشات وتستخدم في حشو السمبوسة، لينة بينار طازجة، وجبنة قريش الوادي.

عروض العثيم اليوم

تشمل العروض جبن تشيز لاند براميلي، وأرز ملك الأرز بسمتي هندي مزة 10 كجم، توفر العروض أيضا مسحوق تايد، زيت عافية ذرة 2×1.5 لتر 5000 مل، تتوفر على جبن زدني بطعم القشطة كاسات 500 جرام، والعروض متوفر على كريمة تزيين ويبي فانيليا 76 جرام، والعرض يشمل ملين ملابس شير أزر 2 لتر.

عروض العثيم الأسبوعية

فيتسم متجر العثيم بقدرته على تقديم مجموعة من العروض على مجموعة من المنتجات ومع بداية كل أسبوع يتم تقديم عرض مختلف وكل عرض يكون مثير عن العرض السابق، مع العلم أن العروض تقديم على الكثير من المدن في المملكة العربية السعودية فيمكنكم التوجه لأٌقرب فرع من فروعكم في أي وقت وستحصلون على كافة المنتجات بأقل الأسعار.